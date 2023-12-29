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Селивоненко Никифор Иванович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

12.03.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1867 ст.

Отец: Селивоненко Иван Феодосьев

Мать: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Крещение
12.03.1867 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Вышедший из крепостной зависимости
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Жена: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1888 ст.

Сын: Селивоненко Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1890 ст.

Сын: Селивоненко Павел Никифоров

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.

Сын: Селивоненко Герасим Никифорович

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Сын: Селивоненко Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.

Дочь: (Селивоненко) Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1897 ст.

Дочь: (Селивоненко) Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.05.1902 ст.

Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Дочь: (Селивоненко) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.

Дочь: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Журавка, Сумська область
Михайловская церковь, Новгород-Сiверського повета, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно

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