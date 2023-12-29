Селивоненко Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Селивоненко Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Сын: Селивоненко Павел Никифоров
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Сын: Селивоненко Герасим Никифорович
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Сын: Селивоненко Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: (Селивоненко) Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: (Селивоненко) Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: (Селивоненко) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Дочь: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна