Селивонов Феодот Косьмин
Место рождения
Дата рождения01.03.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1915 ст.
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения. Числа исправлены на «13\\14», месяц написан неразборчиво: «Сделано исправление после утверждения заключения распоряжением Райисполкома № 47 ... Показать все
Крещение
02.03.1915 ст.
Смерть
Неизвестно