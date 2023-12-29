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Селивонов Феодот Косьмин

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

01.03.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1915 ст.

Отец: Селивонов Косьма Андреевич

Мать: Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова

Кривоносовка, Сумська область
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения. Числа исправлены на «13\\14», месяц написан неразборчиво: «Сделано исправление после утверждения заключения распоряжением Райисполкома № 47 ... Показать все
Крещение
02.03.1915 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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