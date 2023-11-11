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(Васильева) Ольга Евграфовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.03.1909 ст.

Дата смерти

01.08.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909 ст.

Отец: Васильев Евграф Акимович

Мать: Васильева (Блинова) Васса Терентьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 28 о рождении 13 марта 1909 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Евграфа Якимовича Васильева и жены его Василиссы Терентьевны, дочери Ольги.
Крещение
15.03.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Никонор Афанасьевич Васильев и крестьянская жена Ефросинья Василеьвна Васильева же.
Смерть
01.08.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 45 о смерти 1 августа 1909 года дочери уволенного в запас армии рядового из крестьян Евграфа Якимовича Васильева – Ольги. Умерла в 3 месяца от родимца.
Похороны
03.08.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на Верх-Чиковском кладбище".

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