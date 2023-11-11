(Васильева) Ольга Евграфовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1909 ст.
Дата смерти01.08.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.03.1909 ст.
Запись № 28 о рождении 13 марта 1909 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Евграфа Якимовича Васильева и жены его Василиссы Терентьевны, дочери Ольги.
Крещение
15.03.1909 ст.
Восприемники: Никонор Афанасьевич Васильев и крестьянская жена Ефросинья Василеьвна Васильева же.
Смерть
01.08.1909 ст.
Запись № 45 о смерти 1 августа 1909 года дочери уволенного в запас армии рядового из крестьян Евграфа Якимовича Васильева – Ольги. Умерла в 3 месяца от родимца.
Похороны
03.08.1909 ст.
Похоронена "на Верх-Чиковском кладбище".