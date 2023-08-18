Приходченко Мирон Евтеевич (Евтихиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходченко Мирон Евтеевич (Евтихиевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приходченко Евтей Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пояс (Приходченко) Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Мария Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Михаил Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Терентий Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Приходченко Василий Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Писаренко (Приходченко) Матрена Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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