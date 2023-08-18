Приходченко Мирон Евтеевич (Евтихиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приходченко Евтей Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пояс (Приходченко) Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Мария Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Михаил Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Терентий Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Приходченко Василий Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Писаренко (Приходченко) Матрена Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно