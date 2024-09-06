Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1926
Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович
1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область