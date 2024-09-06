Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1888 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Шульгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шульгин Андрей Иванович

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область

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