Елютин Михаил Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1810
Отец: Елютин Иона Нестерович
Мать: не указана
коллежский регистратор
Крещение
14.11.1810
в с. Яблонево Скопинского у.; восприемник майорАлександр Иванович Вердеревский.
Рождение ребёнка
28.11.1842
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1845
Сын: Елютин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Елютин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Елютина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1850
Дочь: Елютина Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно