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Елютин Михаил Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1810

Отец: Елютин Иона Нестерович

Мать: не указана

коллежский регистратор
Крещение
14.11.1810
в с. Яблонево Скопинского у.; восприемник майорАлександр Иванович Вердеревский.
Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Елютин Иона Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1845

Сын: Елютин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Елютин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Елютина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1850

Дочь: Елютина Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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