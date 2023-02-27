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Рогозин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Рогозин Стефан

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
1873

Сын: Рогозин Владимир

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
15.01.1877

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
07.07.1881

Сын: Рогозин Илья

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
16.07.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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