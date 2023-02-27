Рогозин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Рогозин Стефан
Мать: Ефимия
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рогозин Владимир
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
07.07.1881
Сын: Рогозин Илья
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно