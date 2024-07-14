Бенюшис Марционас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатовских (Бенюшите) Эмма Марционовна
Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенюшес Освалд Марционович
Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна
Рождение ребёнка
23.06.1930
Дочь: Скрипкувене (Бенюшите) Зина Марционовна
Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна
Рождение ребёнка
18.09.1944
Дочь: Агапова (Бенюшите) Зигрида Марционовна
Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна