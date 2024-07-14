Бенюшис Марционас Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бенюшис Марционас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатовских (Бенюшите) Эмма Марционовна

Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенюшес Освалд Марционович

Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна

Рождение ребёнка
23.06.1930

Дочь: Скрипкувене (Бенюшите) Зина Марционовна

Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна

Рождение ребёнка
18.09.1944

Дочь: Агапова (Бенюшите) Зигрида Марционовна

Мать ребёнка: Бенюшене Лина (Мэмите) Якубовна

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