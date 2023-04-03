Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Космина
Отец ребёнка: Косма Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Космин
Отец ребёнка: Косма Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Космина
Отец ребёнка: Косма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косма Михайлович
Смерть
Неизвестно