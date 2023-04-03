Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Космина

Отец ребёнка: Косма Михайлович

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Космин

Отец ребёнка: Косма Михайлович

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Космина

Отец ребёнка: Косма Михайлович

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косма Михайлович

Смерть
Неизвестно