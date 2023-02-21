(Айзенштат) Наталья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1912
Дата смерти15.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1912
Рождение ребёнка
15.05.1936
Отец ребёнка: Зограф Николай (Юрьевич)
Рождение ребёнка
06.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зограф Николай (Юрьевич)
Работа или профессия
Неизвестно
доцент на мехмате МГУ, преподаватель математики на мехмате МГУ
Работа или профессия
Неизвестно
доцент на мехмате МГУ
Образование
Неизвестно
Московский Государственный Университет, Москва, Область/Край, USSR
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1985
Похороны
Неизвестно
Немецкое (Введенское) кл.