(Айзенштат) Наталья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айзенштат) Наталья Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1912

Дата смерти

15.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1912

Отец: Айзенштат Давид Самойлович

Мать: Айзенштат Мария Маврикиевна

Рождение ребёнка
15.05.1936

Сын: Зограф Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Зограф Николай (Юрьевич)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зограф Николай (Юрьевич)

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
доцент на мехмате МГУ, преподаватель математики на мехмате МГУ
Работа или профессия
Неизвестно
доцент на мехмате МГУ
Образование
Неизвестно
Московский Государственный Университет, Москва, Область/Край, USSR
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф Николай (Юрьевич)

Смерть
15.11.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Немецкое (Введенское) кл.
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