Nikodem Piotr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikodem Piotr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nikodem Stanisław

Мать: Nikodem Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nikodem Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nikodem Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nikodem Maria

Смерть
Неизвестно
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