Черников Фёдор Максимович
Место рождения
Дата рождения14.04.1904
Дата смерти06.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904
Отец: Черников Максим Денисович
Мать: Черникова Марина
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
02.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Марфа Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Марфа Александровна
Смерть
06.11.1992