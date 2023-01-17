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Черников Фёдор Максимович

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Место рождения

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.04.1904

Дата смерти

06.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904

Отец: Черников Максим Денисович

Мать: Черникова Марина

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1925

Жена: Черникова Марфа Александровна

Рождение ребёнка
02.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Марфа Александровна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Марфа Александровна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.11.1992
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