Коломиец Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломиец Надежда Григорьевна

Коломиец Надежда Григорьевна

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

01.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгеньев Николай Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1979

Дочь: Евгеньева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Евгеньев Николай Борисович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
12.03.1989

Сын: Евгеньев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Евгеньев Николай Борисович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.