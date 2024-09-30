Коломиец Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1979
Дочь: Евгеньева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Евгеньев Николай Борисович
Рождение ребёнка
12.03.1989
Сын: Евгеньев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Евгеньев Николай Борисович