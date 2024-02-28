Ботвин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Василий
Мать: (Лаврентьева) Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Иванова (Ботвин) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ботвин Олег (Альберт) Иванович
Мать ребёнка: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
25.03.1957
Дочь: Алексеева (Ботвина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева
Смерть
Неизвестно