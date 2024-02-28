Ботвин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботвин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Василий

Мать: (Лаврентьева) Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Иванова (Ботвин) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ботвин Олег (Альберт) Иванович

Мать ребёнка: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева

Рождение ребёнка
25.03.1957

Дочь: Алексеева (Ботвина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ботвина (Колосов) Екатерина Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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