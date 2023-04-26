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Марья Филиппова
Марья Филиппова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп Иванов
1786 г.р.
Мать
Орина Феофилактова
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Филипп Иванов
Мать:
Орина Феофилактова
Смерть
Неизвестно
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