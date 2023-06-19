Мартышев Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышев Тимофей Алексеевич

Место рождения

Перевесье, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1899

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевесье, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мартышев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Мартышева Анна (Кузьмовна)

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышева Анна (Кузьмовна)

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышева Анна (Кузьмовна)

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартышева Анна (Кузьмовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартышева Анна (Кузьмовна)

Место жительства
Неизвестно
Урусовский сельский совет, Саргатский район, Омская область, Россия
Смерть
10.12.1937