Мартышев Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мартышев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Мартышева Анна (Кузьмовна)
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Урусовский сельский совет, Саргатский район, Омская область, Россия
Смерть
10.12.1937