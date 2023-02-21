Лынник Михаил Владимирович
Место рожденияНазарьевский, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения03.11.1910 ст.
Дата смерти17.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910 ст.
Назарьевский, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
11.01.1928
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1938
Сын: Лынник Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лынник Мария Лаврентьевна
Смерть
17.09.1954