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Лынник Михаил Владимирович

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Место рождения

Назарьевский, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

03.11.1910 ст.

Дата смерти

17.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910 ст.

Отец: Лынник Владимир Мартынович

Мать: Лынник Екатерина Лаврентьевна

Назарьевский, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
11.01.1928

Жена: Лынник Мария Лаврентьевна

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1938

Сын: Лынник Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лынник Мария Лаврентьевна

Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.09.1954
Троицкий, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
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