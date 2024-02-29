Карабейникова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабейникова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Карабейников Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабейников Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.05.1984

Сын: Карабейников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Карабейников Николай Тимофеевич

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