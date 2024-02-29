Карабейникова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Карабейников Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1984
Сын: Карабейников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Карабейников Николай Тимофеевич