Конотоп Марфа
Место рождения42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евфросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Конотоп Дмитрий Данилович
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1815
Сын: Конотоп Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Конотоп Дмитрий Данилович
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно