Конотоп Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотоп Марфа

Место рождения

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Конотоп Дмитрий Данилович

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1815

Сын: Конотоп Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Конотоп Дмитрий Данилович

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно