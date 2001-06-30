Кропинов Василий Григорьевич 28.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кропинов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1926

Дата смерти

30.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Кропинов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна

Смерть
30.06.2001

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