Кропинов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти30.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1961
Сын: Кропинов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шилова Зоя Николаевна
Смерть
30.06.2001