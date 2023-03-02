Сергеева Ульяна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Ульяна (Егоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Ильина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Высокосы, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
26.05.1983
Высокосы, Островский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Хроническая сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Маршевицы, Островский муниципальный район, Псковская область
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