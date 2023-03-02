Сергеева Ульяна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Ильина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.05.1983
Причина смерти: Хроническая сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Маршевицы, Островский муниципальный район, Псковская область