Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Восприемник
14.11.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.11.1909 Чермы Екатерина Дмитриевна Чермы отец крестьянин Дмитрий Ильич Чермы мать жена Александра Кирилловна Городище 2 д крестьянин Дмитрий Васильевич Городище 2 д кре... Показать все
Смерть
Неизвестно