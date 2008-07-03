Гордеева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1929
Дата смерти03.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Виктор
Рождение ребёнка
14.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Виктор
Смерть
03.07.2008