Гордеева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1929

Дата смерти

03.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Виктор

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Виктор

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
03.07.2008

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