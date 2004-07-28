Колыбин Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1951
Дата смерти28.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951
Рождение ребёнка
10.11.1977
Сын: Колыбин Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Новичкова Татьяна
Рождение ребёнка
09.04.1979
Дочь: Катина Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Новичкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новичкова Татьяна
Смерть
28.07.2004