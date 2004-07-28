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Колыбин Вячеслав Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1951

Дата смерти

28.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951

Отец: Колыбин Алексей Дмитриевич

Мать: Колыбина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1977

Сын: Колыбин Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Новичкова Татьяна

Рождение ребёнка
09.04.1979

Дочь: Катина Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Новичкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова Татьяна

Смерть
28.07.2004
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