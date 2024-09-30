Румянцев Кузьма Фёдорович 07.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Румянцев Кузьма Фёдорович

Место рождения

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

07.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892

Отец: Григорьев Фёдор

Мать: Елизарова (Елизарова) Александра

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Рождение ребёнка
21.06.1916

Сын: Румянцев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева

Хотимирицы, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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