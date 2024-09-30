Румянцев Кузьма Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1892
Отец: Григорьев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1916
Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Лебедева (Румянцева) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Румянцева (Васильева) Александра Васильева
Смерть
Неизвестно