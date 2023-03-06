Прозоров Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1921
Дата смерти01.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1921
Отец: Прозоров Михаил
Мать: Екатерина
Бракосочетание
14.10.1944
Жена: Татьяна
д. Соловьи
д. Соловьи, там находился Верхосадинский сельсовет и проходили регистрации браков.
Рождение ребёнка
29.09.1949
Дочь: Снигирева Антонина
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
01.10.1967
с.Белая