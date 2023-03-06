Прозоров Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1921

Дата смерти

01.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1921

Отец: Прозоров Михаил

Мать: Екатерина

Бракосочетание
14.10.1944

Жена: Татьяна

д. Соловьи
д. Соловьи, там находился Верхосадинский сельсовет и проходили регистрации браков.
Рождение ребёнка
29.09.1949

Дочь: Снигирева Антонина

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
01.10.1967
с.Белая
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