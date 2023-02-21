Огнев Анатолий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гак Игнат Демьянович
Мать: Огнева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огнева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Огнева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Огнева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Неизвестно
Смерть
Неизвестно