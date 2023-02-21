Огнев Анатолий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Анатолий Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гак Игнат Демьянович

Мать: Огнева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огнева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Огнева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Огнева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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