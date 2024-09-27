Горбунова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.
Дочь: (Горбунова) Аполлинария Викентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1866 ст.
Дочь: Горбунова Глафира Викентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1868 ст.
Сын: Горбунов Егор Викентьевич
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1870 ст.
Дочь: Горбунова Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1871 ст.
Сын: Горбунов Мирон Викентьевич
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.
Дочь: (Горбунова) Марина Викентьевна
Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич
Смерть
Неизвестно