Горбунова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1863

Муж: Горбунов Викентий Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1864 ст.

Дочь: (Горбунова) Аполлинария Викентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.04.1866 ст.

Дочь: Горбунова Глафира Викентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.05.1868 ст.

Сын: Горбунов Егор Викентьевич

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1870 ст.

Дочь: Горбунова Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1871 ст.

Сын: Горбунов Мирон Викентьевич

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.

Дочь: (Горбунова) Марина Викентьевна

Отец ребёнка: Горбунов Викентий Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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