Федосова (Кривогубец) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кривогубец) Екатерина Степановна

Место рождения

Приморский край г. Артем

Дата рождения

26.06.1934

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1934

Отец: Кривогубец Степан Трофимович

Мать: Кривогубец Вера

Приморский край г. Артем
Рождение ребёнка
11.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2016
г.Артем Приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
пос.Кневичи Приморский край
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