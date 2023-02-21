Акулина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Меланья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Афимья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Макаров

Смерть
Неизвестно
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