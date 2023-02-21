Акулина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Меланья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Афимья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Макаров
Смерть
Неизвестно