Касьянова-Голяпова (Гаврилова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.07
Дочь: Касьянова Виолетта Ивановна
Отец ребёнка: Касьянов Иван Владимирович
Рождение
07.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голяпов -
Рождение ребёнка
07.01.2000
Отец ребёнка: Логинов Валерий