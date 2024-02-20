Касьянова-Голяпова (Гаврилова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова-Голяпова (Гаврилова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.07

Дочь: Касьянова Виолетта Ивановна

Отец ребёнка: Касьянов Иван Владимирович

Рождение
07.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяпов -

Рождение ребёнка
07.01.2000

Сын: Логинов Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Логинов Валерий

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