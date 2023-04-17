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Михеев Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Михеев Юрий Олегович

Мать: Михеева Клара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Артем Владимирович

Мать ребёнка: Михеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Софья Владимировна

Мать ребёнка: Михеева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Наталья