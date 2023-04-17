Михеев Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Михеев Юрий Олегович
Мать: Михеева Клара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Артем Владимирович
Мать ребёнка: Михеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Софья Владимировна
Мать ребёнка: Михеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Наталья