Аникина (Ивлева, по первому мужу) Агриппина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Ивлева, по первому мужу) Агриппина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1859

Муж: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.02.1860

Сын: Карлинов (аникин) Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Рождение ребёнка
29.01.1863

Сын: Карлинов (аникин) Семён Ефимович

Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1865

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1868

Сын: Карлинов (аникин) Иван Ефимович

Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1872

Сын: Карлинов Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев 1й Агриппины

Смерть
Неизвестно
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