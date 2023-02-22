Аникина (Ивлева, по первому мужу) Агриппина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1859
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.02.1860
Сын: Карлинов (аникин) Фёдор Ефимович
Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
29.01.1863
Сын: Карлинов (аникин) Семён Ефимович
Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
23.07.1865
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
03.09.1868
Сын: Карлинов (аникин) Иван Ефимович
Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Рождение ребёнка
14.06.1872
Сын: Карлинов Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлев 1й Агриппины
Смерть
Неизвестно