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Розалиев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1894

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1894

Отец: Розалиев Павел Георгиевич

Мать: Розалиева (Цветкова) Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мишакова (Розалиева) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Розалиева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1925

Дочь: Розалиева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1930

Дочь: Розалиева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна

Смерть
1931
Омск, город Омск, Омская область

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