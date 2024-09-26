Розалиев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1894
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мишакова (Розалиева) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Розалиева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1925
Дочь: Розалиева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1930
Дочь: Розалиева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Розалиева (Пристлей) Мария Николаевна
Смерть
1931
Омск, город Омск, Омская область