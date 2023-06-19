Румянцев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Сергей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Румянцев Валентин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно