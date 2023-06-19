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Румянцев Иван Сергеевич

Место рождения

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Сергей Павлович

Мать: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Румянцев Валентин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно