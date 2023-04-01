Корпачева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпачева Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпачева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Карпачев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Карпачев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Карпачев Николай

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