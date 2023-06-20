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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1946

Отец: Поярков Иван Леонтьевич

Мать: Екатерина Петровна