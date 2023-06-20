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Валентина
Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.1946
Пол
Женский
Отец
Поярков Иван Леонтьевич
Мать
(Гордеева) Екатерина Петровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1946
Отец:
Поярков Иван Леонтьевич
Мать:
Екатерина Петровна
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