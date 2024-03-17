Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирина (Ширина) Татьяна Михайловна

Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Tbilisi, Tbilisi Georgia

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

10.11.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Ширин Михаил

Мать: Ширина (Ремезова) Галина Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
07.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Михаил Васильевич

Смерть
10.11.1985

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