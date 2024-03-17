Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна
Место рожденияTbilisi, Tbilisi Georgia
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти10.11.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Отец: Ширин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
07.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машаров Михаил Васильевич
Смерть
10.11.1985