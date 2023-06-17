Гареев Фарит Фанильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГареев Фарит Фанильевич

Гареев Фарит Фанильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Гареев Фаниль Саяхович

Мать: Гареева Раиса