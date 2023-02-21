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Меркулов Сергей Иванович

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

15.09.1895

Дата смерти

07.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

С 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
15.02.1918

Жена: Меркулова Аксинья Ивановна

Смерть
07.08.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Между 08.08.1980 и 10.08.1980
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.
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