Меркулов Сергей Иванович
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения15.09.1895
Дата смерти07.08.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1895
Отец: Меркулов Иван
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
15.02.1918
Смерть
07.08.1980
Похороны
Между 08.08.1980 и 10.08.1980
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.