Марья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косма Сидорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анастасия Козмина (Кузьмична)

Отец ребёнка: Косма Сидорович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Христина Козмина (Кузьмична)

Отец ребёнка: Косма Сидорович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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