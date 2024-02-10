Марья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косма Сидорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анастасия Козмина (Кузьмична)
Отец ребёнка: Косма Сидорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Христина Козмина (Кузьмична)
Отец ребёнка: Косма Сидорович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно