Жабин Никита Стефанович
Место рождения
Дата рождения04.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1840
Отец: Жабин Стефан Самсонович
Мать: Жабина Анна Дементьевна
ГАОО 173-15-426, л.27об
Рождение ребёнка
24.01.1863
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 02.07.1865
Сын: Жабин Сергей Никитич
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
Бракосочетание
До 1865
Жена: Акилина Ивановна
Военная служба
1865
Рядовой Оренбургского линейного полка 3го батальона 2й роты. (из МК 1865г ГАОО 173-15-1824 л.30об)
Крещение
Неизвестно
Godparents:Павел Жабин
Смерть
Неизвестно