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Жабин Никита Стефанович

Место рождения

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1840

Отец: Жабин Стефан Самсонович

Мать: Жабина Анна Дементьевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-426, л.27об
Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Жабин Василий Никитич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 02.07.1865

Сын: Жабин Сергей Никитич

Мать ребёнка: Акилина Ивановна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Акилина Ивановна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
1865
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рядовой Оренбургского линейного полка 3го батальона 2й роты. (из МК 1865г ГАОО 173-15-1824 л.30об)
Крещение
Неизвестно
Godparents:Павел Жабин
Смерть
Неизвестно