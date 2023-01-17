Посной Яков Максимович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Посной Максим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Посный Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1834
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посная Федосья
Смерть
Неизвестно