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Посной Яков Максимович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Посной Максим Иванович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Посной Зиновий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Посный Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Посный Василей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Посный Далмат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около ?.02.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посная Федосья

Смерть
Неизвестно
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