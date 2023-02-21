Дмитриев Алексей Александрович
Место рождениядеревня Дмитриевка
Дата рождения29.01.1935
Дата смерти08.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Дмитриевка
Бракосочетание
?.05.1959
Жена: Дмитриева Мария
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
13.11.1961
деревня Дмитриевка
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Образование
Неизвестно
8 классов
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
08.04.1968
деревня Дмитриевка
Причина смерти: Несчастный случай | деревня Дмитриевка
Похороны
Неизвестно
деревня Дмитриевка
деревня Дмитриевка