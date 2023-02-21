Дмитриев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Алексей Александрович

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Место рождения

деревня Дмитриевка

Дата рождения

29.01.1935

Дата смерти

08.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Дмитриевка
Бракосочетание
?.05.1959

Жена: Дмитриева Мария

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Мария

Рождение ребёнка
13.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Мария

деревня Дмитриевка
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Мария

Образование
Неизвестно
8 классов
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
08.04.1968
деревня Дмитриевка
Причина смерти: Несчастный случай | деревня Дмитриевка
Похороны
Неизвестно
деревня Дмитриевка
деревня Дмитриевка
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