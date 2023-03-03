Изотова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Пётр Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изотов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Изотов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изотов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Изотов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изотов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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