Изотова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Пётр Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Изотов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изотов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Изотов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изотов Дмитрий
Смерть
Неизвестно