Шебанова Надежда Емельяновна
Место рождения
Дата рождения31.07.1939
Дата смерти12.06.2023
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебанов Александр Викторович
Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич
Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
12.06.2023