Шебанова Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебанова Надежда Емельяновна

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Место рождения

Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

31.07.1939

Дата смерти

12.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1939

Отец: Пучков Емельян Ермолаевич

Мать: Пучкова (Кубанцева) Анна Ивановна

Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Пётр Викторович

Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебанов Александр Викторович

Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шебанов Виктор Григорьевич

Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
12.06.2023

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