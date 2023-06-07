(Щербина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1758 и 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Щербина Давид Афанасьев

Отец ребёнка: Щербина Афанасий Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Афанасий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Между 1758 и 1766
Белоцерковцы, Полтавська область