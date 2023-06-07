(Щербина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1758 и 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Щербина Афанасий Васильев
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Между 1758 и 1766