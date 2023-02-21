Король Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1974

Дочь: Король Оксана Александровна

Мать ребёнка: Малышкина Любовь Вениаминовна

Рождение ребёнка
01.08.1982

Дочь: Король Анна Александровна

Мать ребёнка: Малышкина Любовь Вениаминовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышкина Любовь Вениаминовна

Смерть
Неизвестно
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