Король Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1974
Дочь: Король Оксана Александровна
Мать ребёнка: Малышкина Любовь Вениаминовна
Рождение ребёнка
01.08.1982
Дочь: Король Анна Александровна
Мать ребёнка: Малышкина Любовь Вениаминовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно