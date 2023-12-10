Покатаев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Отец: Покатаев Михаил
Рождение ребёнка
1959
Сын: Покатаев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
?.06.1961
Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покатаев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно