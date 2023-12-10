Покатаев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: Покатаев Михаил

Мать: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Покатаев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
?.06.1961

Сын: Покатаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покатаев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Покатаева Нина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покатаева Нина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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