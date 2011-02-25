Литовчин Борис Давыдович
Место рождения
Дата рождения20.04.1919
Дата смерти25.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гинзбург Гизелла
Рождение ребёнка
08.02.1944
Дочь: Литовчина Жанна
Мать ребёнка: Гинзбург Гизелла
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.06.1945
Дочь: Литовчина Виктория
Мать ребёнка: Гинзбург Гизелла
Киев, Украинская ССР
Смерть
25.02.2011
Нью-Йорк