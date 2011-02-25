Литовчин Борис Давыдович 20.04.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литовчин Борис Давыдович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

20.04.1919

Дата смерти

25.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

YV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинзбург Гизелла

Рождение ребёнка
08.02.1944

Дочь: Литовчина Жанна

Мать ребёнка: Гинзбург Гизелла

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.06.1945

Дочь: Литовчина Виктория

Мать ребёнка: Гинзбург Гизелла

Киев, Украинская ССР
Смерть
25.02.2011
Нью-Йорк

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